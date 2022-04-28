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Ev Hanımları Platformu'ndan İstanbul'un 3 ilçesinde iftar programı

Hayırsever kadınlardan oluşan Ev Hanımları Platformu üyelerince İstanbul'un 3 ilçesinde iftar programı düzenlendi.

28 Nisan 2022 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
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Hayırsever kadınlardan oluşan Ev Hanımları Platformu üyelerince İstanbul'un 3 ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati'nin de aralarında bulunduğu Ev Hanımları Platformu üyeleri Fatih, Güngören ve Avcılar'da 1000 kişilik iftar programı organize etti.

Geleneksel olarak düzenlenen iftar programının Fatih'teki adresi Mihrimah Sultan Camisi oldu.

Özlem Nebati, caminin avlusunda düzenlenen programda, bir araya geldiği davetlilerle iftar açtı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ev Hanımları Platformu, iftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardımda bulunuyor.

  • Ev Hanımları Plartformu
  • İstanbul
  • Özlem Nebati

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