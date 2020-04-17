İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9226
  • EURO
    7,5352
  • ALTIN
    378.203
  • BIST100
    98220.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ev hanımlarından koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara tatlı destek
Güncel

Ev hanımlarından koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara tatlı destek

Erzurum'da hobi amaçlı pasta yapan bir grup ev hanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanları için hazırladıkları pastalarla moral verdi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 16:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:49
ABONE OL

Evlerinde özenle hazırladıkları pastaların üzerini "Kovid-19 değil, sen güçlüsün, bir tatlı mola, bizim için değerlisiniz, evde kal Erzurum" yazan kadınlar, bu pastaları Türk bayrağı, doktor önlüğü, stetoskop, enjektör ve Kovid-19'u temsil eden figürlerle süsledi.

Kadınlar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirdikleri pasta ve kurabiyeleri sağlık çalışanlarına ikram etti.

Sağlık çalışanları da alkışlar eşliğinde kadınların pasta ikramına teşekkür etti.

Ev hanımlarından Elif Kotan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte pastacılığı hobi olarak yapan diğer kişilerle birlik olup sağlık çalışanlarını mutlu etmek ve yüzlerinde tebessüm bırakmak amacıyla etkinliğini yaptıklarını söyledi.

Kotan, "Sağlık çalışanlarına teşekkürümüzü iletmek ve biraz gülümsetip motive etmek amaçlı böyle bir organizasyon yaptık. Pastaları, sağlıkçılarımızı temsilen simgelerle süsledik. Umarım sağlıkçılarımızı mutlu etmişizdir." diye konuştu.

Evinin borcunu ödemek için gurbete gitmişti... PKK'lı teröristlerce katledildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.