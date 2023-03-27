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'Ev kiralarına limit getirilecek' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

27 Mart 2023 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
'Ev kiralarına limit getirilecek' iddialarına yalanlama
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Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

Halihazırda TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli genel kurulunda kabul edilen ve 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan geçici kanunla, konut kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 oranında üst sınır uygulaması geçerlidir.

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