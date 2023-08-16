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Ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Yapmayana taahhütname şartı koşuyorlar

Mega kentte kiralık konutlarda kiralar yıllık istenmeye başlandı. Ev sahipleri enflasyona karşı kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı koşuyor.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Yapmayana taahhütname şartı koşuyorlar
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Kiralık konut fiyatlarındaki artışla birlikte kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasında fiyatlarla ilgili sıkıntılar gündemdeki yerini koruyor. Ev sahipleri konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı. Ev sahipleri kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor. Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.

"PEŞİN ÖDEMELİ KİRALARDA EŞYALI VE REZİDANS DAİRELER TALEP GÖRÜYOR"

Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon sebep oluyor. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor. Şu anda bir ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabi yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL'ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10'nu bulmuş durumda" dedi.

Konut kiralamalarında deyim yerindeyse bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi. Ev sahipleri kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor. Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, "Satılık daire fiyatları yüksek o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz" şeklinde bilgi verdi.

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