İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2022 Pazar / 19 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece''
Güncel

''Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece''

Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken 'Bıtır' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedisi için gözyaşı döken Murat Şeker, 'Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece' dedi.

DHA20 Şubat 2022 Pazar 20:17 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 20:22
ABONE OL

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, içeride yaklaşık 1 saat mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Bıtır' isimli kediyi gören sahibi gözyaşları içinde kedisine sarıldı. Çatıda çıkan yangın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"ONA BİR ŞEY OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM"

Yangında kedisi kurtulan Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede, çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Olay kedi değil can kurtuldu. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.