İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evcil hayvanları kayıt altına almak için son gün 31 Aralık
Güncel

Evcil hayvanları kayıt altına almak için son gün 31 Aralık

Evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek. Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı. Mikroçip taktırmayan kedi, köpek ve gelincik sahiplerine para cezası uygulanacak.

TRT Haber27 Kasım 2022 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Evcil hayvanları kayıt altına almak için son gün 31 Aralık
ABONE OL

Evcil hayvanlar için zorunlu mikroçip uygulaması yaygınlaşıyor. Bu uygulama ile evcil hayvanların sağlık koşulları takip ediliyor, kaybolduklarında bulunmaları kolaylaşıyor.

Zorunlu mikroçip uygulamasıyla birlikte evcil hayvanların çalınma sokağa bırakılma ve terk edilme gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Mikroçip, veteriner tarafından evcil hayvanın deri altına kolay ve hızlı şekilde yerleştiriliyor.

Evcil hayvanına mikroçip taktırmayana para cezası

Bugüne dek yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı.

Mikroçip uygulamasına henüz geçmeyen evcil hayvan sahipleri için tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerine kimliklendirme yapmayanlara 1634 lira ceza kesilecek.

  • Evcil hayvan
  • hayvan
  • mikroçip

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.