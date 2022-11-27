Evcil hayvanları kayıt altına almak için son gün 31 Aralık

Evcil hayvanlar için zorunlu mikroçip uygulaması yaygınlaşıyor. Bu uygulama ile evcil hayvanların sağlık koşulları takip ediliyor, kaybolduklarında bulunmaları kolaylaşıyor.

Zorunlu mikroçip uygulamasıyla birlikte evcil hayvanların çalınma sokağa bırakılma ve terk edilme gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Mikroçip, veteriner tarafından evcil hayvanın deri altına kolay ve hızlı şekilde yerleştiriliyor.

Evcil hayvanına mikroçip taktırmayana para cezası

Bugüne dek yaklaşık 500 bin evcil hayvan kayıt altına alındı.

Mikroçip uygulamasına henüz geçmeyen evcil hayvan sahipleri için tanınan ek süre 31 Aralık'ta sona erecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerine kimliklendirme yapmayanlara 1634 lira ceza kesilecek.