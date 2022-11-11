Evde 5 ceset bulunmuştu: Katilin kim olduğu tespit edildi

Dehşete düşüren olay, Ankara'nın Altındağ İlçesine bağlı Örnek Mahallesinde yaşandı. Afgan uyruklu bir gençten haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, gencin yakınlarının verdiği 663 sokak Ertan sitesine geldi. Kapısı kilitli daireyi çilingir yardımıyla açtıran polis ekipleri, vahşetle karşılaştı.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ DOLAPTA ÇIKTI

Polis ekipleri evde 4 gencin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada odanın birindeki dolapta ise elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği, Olay yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şubesinin ekipleri çağrıldı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede genç yaşta olduğu belirtilen 5 Afganistan uyruklu kişilerin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILDI

Binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Ankara Valiliği "Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklaması yaparken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

ÇİLİNGİR: AĞIR KOKU GELİYORDU

Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken; alınan bilgilere göre, yapılan ilk incelemede cesetlerin en az 5 günlük olduğu öğrenildi. Evde bulunan 5 kişinin kimliklerinin tespiti için Adli Tıp Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi. Evin kapısını açmak için polis ekipleri tarafından çağrılan çilingir ise kapıyı açarken evden ağır kokuların geldiğini kaydetti.

POLİS AFGANİSTAN UYRUKLU BİR ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre, Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ilgili yeni son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara polisi, cinayetle ilgili Afganistan uyruklu bir şüphelinin ismini tespit etti. Katilin yakalanması için çalışma sürerken, yapılan araştırmalarda vahşetin para anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı düşünülüyor.