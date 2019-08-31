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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? gibi soruların yanıtları büyük bir merakla araştırılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları ödemeleri il il sırayla olarak gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşları ayın 25'ine kadar tüm illerde ödenmiş oluyor. Evde bakım maaşı ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyen, ağır engelli raporu bulunan, gündelik hayatını devam ettirebilmesi için bakıma muhtaç olan, yeme, içme ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını gideremeyen kişilerin bakımlarını üstlenenlere devlet tarafından yapılan yardıma evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları ödemeleri il il sırayla olarak gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.. 
 
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR? 
Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor.  Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
 
E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA 
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
 
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

EVDE BAKIM MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
 
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
 
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.
 
Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.
 

 
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
 
Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
 
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

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