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Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu! Oğlu gözaltında

Antalya'da Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi (59), evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu A.A.Q.'yi (30) gözaltına alındı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu! Oğlu gözaltında
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu A.A.Q., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'yi mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ifadesine başvurduğu A.A.Q.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Oturdukları eve yeni taşındıkları öğrenilen Ashfaq Ahmad Qureshi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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