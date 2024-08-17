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Evde bulundu! Birinci Dünya Savaşı dönemine ait

Bursa'da evde, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi bulundu. Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Evde bulundu! Birinci Dünya Savaşı dönemine ait
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı.

A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

  • Bursa
  • top mermisi
  • Birinci Dünya Savaşı

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