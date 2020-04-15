Evde geçirilen süreçte 'çocukları ilgi alaları dışında kitapları okumaya zorlamayın' uyarısı

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:24

Doç. Dr. Ali Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebeveynlerin, sokağa çıkma yasağı bulunan gençler ile çocukları evlerinde ilgi alanlarına yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle 20 yaş altındakiler için uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin evde vakit geçirme zorunluluğu doğduğunu anımsatan Kurt, bu grubun daha verimli zaman geçirebilmesi için kitap okuması gerektiğini vurguladı.

Kurt, ebeveynlerin, uzmanların ve eğitimcilerin çocuklara ve gençlere ders dışı zamanlarını kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunduğunu anımsatarak, "Ancak onların genç olduğu çağda muhatap oldukları dünya ile günümüz çocuk ve gençlerin içinde doğdukları muhatap oldukları dünya aynı değil. Elbette kitap okuma önemini günümüzde de hala korumaktadır." dedi.

Kitap ihtiyacının evdeki kütüphanelerden ya da dışarıdan yeni kitaplar edinerek giderilebileceğini anlatan Kurt, "Bu çağın çocuklarının ve gençlerinin bilgi iletişim teknolojileriyle ne kadar çok ilişkide olduğu göz önünde bulundurularak onları sıkmayacak ve ilgi alanları içerisinde yer alacak kitaplar tercih etmek gerekir." diye konuştu.

- ÇOCUK VE GENÇLERE KİTAP TAVSİYELERİ



İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfta 12 puntodan büyük harflerden oluşan resimli öykü ve masal kitapları, bilim sanat içerikli resimli öğretici kitaplarının tercih edilmesini öneren Kurt, 4. ve 5. sınıflardan itibaren 10 puntoluk harflerden oluşan öyküler ve kısa romanlar, otobiyografiler, tarih kitapları ve gezi kitaplarından bu yaşa uygun olanların tercihler arasında yer aldığını kaydetti.

Kurt, ortaokul çağındaki çocukların tarihi öykü ve tarihi romanlara da başlayabileceğini dile getirdi.

Ortaokul ve lise döneminde çocukların ilgilerinin şekillenmeye başladığına dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Bu açıdan velilerin ve öğretmenlerin, çocukların ilgi alanlarına yönelik kitapları tavsiye etmeleri önemlidir çünkü çocuklara kitap okutarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isterken ilgi alanlarına girmeyen kitapları okumak için zorladığımızda çocuklarımıza ters bir etki yaratarak, kitap okuma eyleminden uzaklaştırma hatta nefret ettirme söz konusu olabilir. Bu sebeple kişisel ilgiler ve farklılıklar göz önünde bulundurulmadan hazırlanacak her kitap listesi yarar sağlamak yerine zarar verecektir. "

Kurt, öykü, roman, biyografi kitapları, bilimsel kitaplar, gezi gibi kitaplar seçilirken mutlaka çocuğun ilgisinin gözetilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yoksa 'Çocukluğumda, gençliğimde ben okudum, bana bunu okuttular, bunu tavsiye ettiler.' diyerek kendi okumalarımızı dayatmak hiç de bilimsel bir yaklaşım olmayacaktır. Çocuklarımızın, gençlerimizin ilgi alanlarını en iyi aileleri ve öğretmenleri bilirler. Bu bilgiler ışığında ancak doğru kitap tavsiyesi yapılabilir." ifadelerini kullandı.