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Evde horoz dövüştüren 8 kişiye 150 bin 152 lira

Osmaniye'de evde horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı. Evdeki 8 horoz, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:09
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Gebeli Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda horoz dövüşü için yaptırılan alandaki 8 kişiye kumar oynamak, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 150 bin 152 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 83 bin 200 lira ceza uygulandı.

Evdeki 8 horoz, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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