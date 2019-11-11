23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7731
  • 6,3672
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evde kilitli kalan üç çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esenevler Mahallesi'nde, 9 katlı apartmanın 7. katında oturan aile, üç çocuğunu evde bırakarak, üst komşuya ziyarete çıktı. Ziyaret sonrası eve gelen aile defalarca zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir de kapıyı açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kapıyı açamadı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle 7. kata çıkıldı.

Eve giren itfaiye ekipleri, içeriden kapıyı açarak, çocukları ailelerine teslim etti. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve uyudukları için kapıyı açmadıkları öğrenildi.

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’mizin kıymetini bilelim

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’mizin kıymetini bilelim

Yeni Micra erkeklerin de gönlünü fethedecek

Yeni Micra erkeklerin de gönlünü fethedecek
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA