İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2021 Cumartesi / 2 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı: 31 kişiye 145 bin 880 lira para cezası uygulandı
Güncel

Evde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı: 31 kişiye 145 bin 880 lira para cezası uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 145 bin 880 lira para cezası uygulandı. Yer temini sağlayan ve üst aramasında tabanca ele geçirilen R.Ç. hakkında ise 1730 lira para cezası uygulandı, adli işlem yapıldı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:07
ABONE OL

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye yardımıyla balkondan girilen evde, kumar oynadıkları tespit edilen 2'si kadın 30 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" etmekten 144 bin 150 lira para cezası verildi.

Yer temini sağlayan ve üst aramasında tabanca ele geçirilen R.Ç. hakkında ise 1730 lira para cezası uygulandı, adli işlem yapıldı.

Kumar oynayanların üzerinde bulunan 6 bin 780 lira para, 6 telsiz ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.