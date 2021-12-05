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Evde oluşturdukları serada Hint keneviri yetiştirip satıyorlardı! Yakalandılar

Pendik'te uyuşturucu imal edip ticaretini yapan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 15:38 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:38
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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışma kapsamında Çınardere Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.K. ve S.K. ile E.T. isimli kadın gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 6 kök Hint keneviri, bunu yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar ile havalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 944 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin evin bir bölümünü sera haline getirerek uyuşturucu maddeleri yetiştirdiği ve bunun satışını gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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