İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8707
  • EURO
    9,2678
  • ALTIN
    477.69
  • BIST100
    1152.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evde televizyonu olmayan öğrencisi için düğününde takılan takıları bozduran öğretmene ödül
Güncel

Evde televizyonu olmayan öğrencisi için düğününde takılan takıları bozduran öğretmene ödül

Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:01
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu müzik öğretmeni Botan Erekli, bir öğrencisinin EBA platformundan canlı yayınlanan derslere evlerinde televizyon olmadığı için katılamadığını öğrendi.

Yeni evli olan ve eşiyle konuşan Erekli, bazı takıları bozdurarak öğrencisinin ailesine televizyon aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Erekli ve eşini makamında kabul etti, onlarla sohbet etti.

Erikli'ye örnek davranışından dolayı teşekkür eden Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.