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  • Evde yangın çıktı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı
Güncel

Evde yangın çıktı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Yangının, ısıtıcının yatağa devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:39
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Evrenköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden anne Nuray E, çocukları Nehir (11) ve Dursun Efe E'yi (8) kurtarmaya çalıştı. Kadın, bu sırada dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evden çıkarılarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan kardeşi ise buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının, ısıtıcının yatağa devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

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