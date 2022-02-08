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Evde yangın çıktı, 93 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yangının evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendiriliyor.

AA8 Şubat 2022 Salı 13:34 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 13:34
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Dumlupınar Mahallesi'nde Melek Çokduran'a ait (93) evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede Melet Çokduran'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendiriliyor.

Komşulardan Mehmet Göngördü, gazetecilere, yangını fark ettikten sonra eve geldiğini, bu sırada da elektrik şalterini kapattığını söyledi.

Dumandan dolayı evdeki hiçbir şeyin görülmediğini ifade eden Göngördü, "Kadının yanına gittiğimde ölmüştü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı söyleniyor." diye konuştu.

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