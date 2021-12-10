Evde yangın çıktı, bir kadın öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

AA 10 Aralık 2021 Cuma 11:06 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 11:06

Yenice Mahallesi'nde Hasan Yücel'e ait 2 katlı evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin evin giriş kısmından alevlerin yükseldiğini görüp aileyi uyandırması üzerine Yücel, eşi ve çocuklarıyla pencereden dışarı çıktı.

Daha sonra içerideki alzaymır hastası annesi Fatma Yücel'i (65) kurtarmak için yeniden eve giren Hasan Yücel, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangının ardından Fatma Yücel'in cansız bedenine ulaşıldı.



Dumandan etkilenen Hasan Yücel ise Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye tarafından soruşturma başlatıldı.

