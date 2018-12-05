Aydın'da evdeki yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu

Çeltikçi Mahallesi Ferit Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Mesut Bırakmaz'a ait evden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mesut Bırakmaz, İsmet Yemci, Hakan Öz ve İlayda Suzan'ı dışarı çıkardı. Sağlık ekibi, 4 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.