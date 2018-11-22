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Mersin’de bir evden 2 traktör çöp çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çöp ev haline getirilen bir ev belediye ekiplerince boşaltıldı.

  • İHA
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İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılmurat Mahallesi’ndeki çöp evi tespit etti. Bunun üzerine evde pis kokulara neden olan eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak temizlenirken, 2 traktör dolusu çöp çıktı.
 
Belediye tarafından boşaltılan ev daha sonra hastalıklara karşı ilaçlanıp dezenfekte edildi.
 

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