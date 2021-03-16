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Evden eve 'uyuşturucu' nakliyatına polis engeli

Mersin'de, takibe alınan evden eve nakliye firmasında ait kamyonda yapılan aramada, kolilerin arasına gizlenmiş 69 kilo esrar ele geçirildi, aracın şoförü F.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA16 Mart 2021 Salı 10:08 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:08
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Evden eve nakliye firmasına ait olduğu belirlenen kamyonun, uyuşturucu sevkiyatında kullanılacağını tespit eden polis, aracı takibe aldı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aracın yola çıktığını belirleyen polis, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kente girdikten sonra polis ekiplerince adım adım takip edilen kamyon, yükünü indirmek üzere merkez Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi'nde durdu.

Operasyonun düğmesine basan polis, kamyon şoförü F.E.'yi gözaltına aldı. Kamyonda ve depoda arama yapan polis, 31 paket halinde 69 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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