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İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir eve giren hırsızlara tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir eve güpegündüz girip, 2 bin TL çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. 2'si park halindeki bir otomobil içinde uyurken yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

  • DHA
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İnönü Mahallesi 148/1 Sokak'taki bir eve dün sabah giren kimliği belirsiz kişiler , içeride buldukları 2 bin TL'yi aldı. Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine inceleme başlatan jandarma,  evde ayakkabı, kapı önünde de tekerlek izi tespit etti. 
 
Kısa süre sonra ise İ.Y. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabısıyla, olay yerinden alınan ayakkabı izi eşleşti. Bunun üzerine suçu itiraf eden İ.Y., hırsızlık olayını 4 kişi gerçekleştirdiklerini, diğer 3 kişinin bir otomobille kaçtıklarını söyledi. Yapılan takipler sonunda otomobil, İzmir- Aydın Karayolu üzerindeki bir kafeteryanın önünde park halinde bulundu.  B.Ö. ve B.Y. otomobilde uyurken yakalandı. Daha sonra otomobilin yanına gelen E.Y. de gözaltına alındı.
 
Üzerlerinden toplam 1660 TL çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
 

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