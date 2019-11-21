Eve dönüş mutluluğu

Harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Yıllardır evlerinden ayrı olan Suriyeliler de Tel Abyad’ın yaşanılabilir hale gelmesiyle yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı. Konvoy halinde Tel Abyad’da dönüş yapan 30 aile, eşyalarını da yükledikleri kamyonlarla yanlarında getirdi. İbrahim el Hasan, yaptığı açıklamada, 6 kişilik ailesiyle yeniden vatan toprağına döndükleri için mutluluk yaşadıklarını belirterek, “5 yıldır memleketimizden ayrı yaşıyorduk, şimdi yeniden döndüğümüz için çok mutluyuz. Başkan Erdoğan’a çok teşekkür ederiz, YPG/PKK terör örgütünden memleketimizi temizledi. Şimdi de evimize dönüyoruz” dedi. Selva el Matar da 4 kişilik ailesiyle evlerine döndükleri için çok sevinçli olduğunu anlatarak, “4 yıldır memleketten uzağız. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.