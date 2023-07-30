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Eve işaret fişeği düştü! Hasar meydana geldi

Büyükçekmece'de atılan işaret fişeği bir evin camından içeri girerek hasara sebep olurken, üzerine düştüğü servis aracını ise kullanılamaz hale getirdi.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 04:44 - Güncelleme:
Eve işaret fişeği düştü! Hasar meydana geldi
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İddiaya göre, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festival sırasında kortejden atılan işaret fişekleri, Fatih Mahallesi Umur Reis Caddesi'nde park halindeki servis aracının üstüne düştü. Bu sırada başka bir işaret fişeği, Fatih Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katındaki evin camından içeri girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. O sırada minibüsün yanında park halindeki otomobilde ise hasar oluştu. Evin camından içeri düşen diğer işaret fişeği ise evde küçük çaplı hasara yol açtı.

Arabası hasar gören Talatcan Beldek ''Festival vardı sahil tarafında onlarda işaret fişeği atınca arabaya ve eve sıçramış. Yanan arabanın sıcaklığıyla benim araba da yandı. Arabanın başına gelince gördüm sağlık olsun cana gelmesin'' dedi.

Yangının çıktığı binada esnaf olan Veysel Köycü ''Büyükçekmece'nin geleneksel festivalinde havai fişek gösterileri yapıyorlardı. Görünmez kaza değil tedbirsizlikten kaynaklı bir olay. Korteji seyrediyorduk beğenerek izliyorduk ama böyle bir kaza oldu. Biz önce anlayamadık evin içinde meşale yaktılar kutlama yapıyorlar zannettik, içeriden dumanlar çıkınca anladık. Yanan ev halamın evi altta da annem oturuyor zaten, alttaki dükkan da bizim dükkan çok korktuk ne diyelim geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın'' diye konuştu.

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