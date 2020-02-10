İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,5632
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121029
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasının katili oldu
Güncel

Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasının katili oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs eve sevgilisini getirdiği için babasıyla tartıştı. Oğlu tarafından göğsünden bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

İHA10.02.2020  11:34 - Güncelleme: 10.02.2020  11:34

Edinilen bilgiye göre, olay, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta önceki gece yarısı 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sık sık tartıştığı babasıyla sürekli karakolluk oldukları öğrenilen Aytekin Albayrak (37), önceki gece sevgilisini eve getirdi. Eve geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu gören Aytekin Albayrak, şalterin babası tarafından indirildiğini anladı. Aynı binanın 1.katında oturan babası Ali Albayrak'ı çağıran Aytekin Albayrak babasının gelmemesi üzerine evde yangın çıkarmaya başladı. Dumanları fark eden baba oğlunun yanına gelince tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin Albayrak elindeki bıçağı babasının göğsüne sapladı. Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yığılınca Aytekin Albayrak ve kardeşi olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Ali Albayrak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOL VE MADDE BAĞINTISIYMIŞ

Babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren Aytekin Albayrak polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Albayrak polise verdiği ilk ifadede alkol ve madde bağımlısı olduğunu, sevgilisini eve getirdiği için babasıyla sık sık tartıştığını söyledi.

Polis ekipleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Aytekin Albayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.