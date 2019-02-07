1980 Darbe Dönemi Askeri Savcısı Nurettin Soyer, Kılıçdaroğlu'nun İzmir büyükşehir adaylığına tercih ettiği oğlu Tunç Soyer ile birlikte siyaset gündeminin ilk sıralarına tırmandı. Askeri Savcı Soyer, 587 sanığın yargılandığı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda 220'sinin idam cezasına çarptırılmasını istemişti. Soyer'in idamı istedikleri arasında Alparslan Türkeş de bulunuyordu.

Başkan Erdoğan, Alparslan Türkeş'in idamla yargılanmasında yer alan 'Soyer' isminin yeniden vitrine çıkartılmasının CHP'nin değişmediğini gösterdiğini belirtti. MHP lideri Bahçeli, ise Soyer tepkisini "Kurdunoğlu kurt olur" şeklinde göstermişti. Soyer tercihine İYİ Parti kurucularından Cezmi Polat istifa ile tepki gösterirken, HDP'nin CHP-İYİ Parti ittifakına verdiği destek İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifana neden olmuştu. Akkal daha sonra AK Parti'ye geçti.

"MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI İLE GURUR DUYMUŞLUĞU GÖRÜLMÜŞ MÜ?"

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu" tezi üzerinden desteklediği Tunç Soyer'in durumunu köşesine taşıdı. Sayın Karamollaoğlu Tunç Soyer’i, “Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu. 'Senin baban böyleydi' diyebilir miyiz? Denmez.” çıkışı ile savunuyor diyen Gülerce, "Evet, Hz. İkrime, Ebu Cehil’in oğluydu. Ama inkârcılığı, zulmü, Müslüman düşmanlığı ile gurur duyduğu - tövbe haşa- görülmüş mü? " sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Hüseyin Gülerce'nin "HDP işbirliği, İP ve SP tabanını etkiliyor mu?" yazısının tamamı:

31 Mart seçimlerini en çok, CHP ile HDP’nin işbirliğinin aleniyete dökülmesi etkileyecek.

Bu işbirliği acaba CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi tabanlarında şu anda nasıl bir etki yapıyor?

Önce şunu hatırlatalım. CHP-HDP işbirliğinin somut iki kanıtı var.

1. CHP, İstanbul’da ilçe adaylarını ve İzmir’de büyükşehir adayını açıklar açıklamaz HDP, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini duyurdu.

2. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, hemen açıklama yaparak "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla… İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek CHP'li adayı destekleyeceğiz” dedi.

Aslında böyle somut iki kanıtın çok daha fazlası, bundan önceki yerel seçimlerde, 7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran genel seçimlerinde fazlasıyla var.

CHP ve HDP kol kola girdi. İyi Parti ve Saadet Partisi de yandan gelerek bu ikiliye destek veriyor. Ne İyi Parti yönetimi, ne de Saadet Partisi yönetimi, “biz HDP’in içinde olduğu bir ittifaktan yana olamayız” diye bir açıklama yapmadı.

Tam tersi, 12 Eylül darbe döneminin tetikçi hukukçusu ve işkencecisi Nurettin Soyer’in oğlunun CHP adaylığını savundular. Akşener ve Karamollaoğlu, “babadan oğula suç geçmez” dediler.

Halbuki Kılıçdaroğlu’nun da kullandığı bu argüman; oğul, babasının zulmüne, hukuksuzluklarına sahip çıkmadığı zaman geçerli olur. Tunç Soyer de, Kılıçdaroğlu da Nurettin Soyer’i, “devletin onurlu savcısı, demokrat hukukçu” diye övüyor, onunla gurur duyduklarını söylüyorlar.

(Sayın Karamollaoğlu Tunç Soyer’i, “Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu. 'Senin baban böyleydi' diyebilir miyiz? Denmez.” çıkışı ile savunuyor.

Evet, Hz. İkrime, Ebu Cehil’in oğluydu. Ama inkârcılığı, zulmü, Müslüman düşmanlığı ile gurur duyduğu - tövbe haşa- görülmüş mü?

12 Eylül darbecilerinin yönetimine DEVLET demek ise akıl tutulması değilse, hala darbelere kol kanat germektir.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz. Tabandakilerin bir bölümü, Erdoğan düşmanlığından dolayı, “Erdoğan gitsin isterse Türkiye batsın” hıncı, hiddeti içinde, parti yönetimlerinin peşinden gidiyor. Gözünü kin ve nefret bürümüş bu insanlara ne söyleseniz değişmez. Biz makul ve insaflı seçmenin tepkilerini anlamaya çalışalım.

CHP tabanı ne diyor?

Ben de makul pek çok CHP’li gibi düşünüyorum:

"PKK'nın mücadelesi ve amacı belli... Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi. Ülke bütünlüğüne kast edenlerle kol kola yürünmez. Senin el verdiğin parti, ülkenin bütünlüğüne karşı ise terörü destekliyor ise orada zaten demokrasi söz konusu değildir. Bu kadar iç içe hareket etmek, kol kola yürümek CHP'nin köklerini inkâr etmek olur."

İYİ Parti tabanı ne diyor?

Benim de müşahede ettiğim düşünceler:

“Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin desteği karşısında İyi Parti Genel Merkezi sessiz kalarak bu desteği kabullendi. İP Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmedi.”

Saadet Parti tabanı ne diyor?

Tabanı temsil eden bir çıkış yapabilen henüz yok. Ben kanaatimi 31 Mart akşamı söylemeyi düşünüyorum.