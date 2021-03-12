İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6117
  • EURO
    9,0712
  • ALTIN
    416.129
  • BIST100
    1555.62
Güncel

Evi kumarhaneye çeviren 7 kişiye 30 bin lira ceza

Osmaniye'de apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden 30 bin 66 lira para cezası kesildi.

DHA12 Mart 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:49
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apart dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride iki masada 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve okey taşları ele geçirildi. Apart sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirleri kapmasında sosyal mesafeyi ihlalden olmak üzere toplam 30 bin 66 lira idari para cezası kesildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.