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Aydın'da evi su bastı, eşyaları zarar gördü

Aydın'ın Söke ilçesinde yağmur nedeniyle taşan kanalizasyon, zemin kattaki bir evi bastı. Tüm eşyalarının zarar gördüğünü söyleyen ev sahibi, yetkililerden yardım istedi.

  • DHA
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Konak Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki evde, yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Rögarların taşması sonucu kanalizasyon suları geri gelerek, Zeynel Güneş'in evinin tuvaletinden çıktı.
 
Dün saat 17.30 sıralarında işten gelen Güneş, evin halini görünce, şaşkına döndü. Güneş, evin büyük bölümünü kaplayan suyu kendi imkanlarıyla boşalttı.
 
Su altında kalan eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Geceyi yakınlarının yanında geçiren Güneş, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
 

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