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''Evim Yuvan Olsun''a 5 binden fazla başvuru

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına bugün itibarıyla 5 binden fazla başvuru yapıldı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
''Evim Yuvan Olsun''a 5 binden fazla başvuru
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Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katılmak isteyen hayırseverlerin sayısının bugün itibarıyla 5 bini aştığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ev sahiplerinin ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ev sahiplerinin kampanyaya bugün itibarıyla 5 binden fazla başvuru yaptığı kaydedildi.

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