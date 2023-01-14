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Evin mutfağında çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Evin mutfağında çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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Yangın, 15 Temmuz Mahallesi'nde Ergün Sevim'e ait evin mutfağında meydana geldi. Evin mutfağında bulunan fırınlı ocağın yakılmasıyla, orada bidonda bulunan benzin parlayarak yandı. Alev alan mutfakta bulunan Dilek Yarim ve Döndü Sevim yaralandı.

İhbar üzerine, 112 acil çağrı merkezi tarafından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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