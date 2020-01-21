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Evinde 720 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da bir eve baskın düzenleyen polis tarafından 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

IHA21.01.2020  15:01 - Güncelleme: 21.01.2020  15:01

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu İ.Ö.’nün irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Narkotik polisi, İ.Ö.’nün ikametinde yaptıkları aramada 720 adet ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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