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Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Kat beldesinde ikamet eden Hasan İkikat'ı (55), eve gelen eşi hareketsiz halde buldu.

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Hasan İkikat'ın boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Turhal İlçe Jandarma ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı.

İncelemenin ardından İkikat'ın cesedi, otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftçilik ile uğraşan İkikat'ın, bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında bir gözünü kaybettiği öğrenildi.

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