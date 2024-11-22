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Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, bir apartmanın 5'inci katında o gece tek başına olan Leyla Örün isimli kadından haber alamayan yakınları evine gitti. Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri korkunç olayı çözmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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