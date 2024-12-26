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Evinde kafası parçalanmış halde ölü bulundu

Çorum'da kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde kafası parçalanmış vaziyette ölü bulundu.

IHA26 Aralık 2024 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Evinde kafası parçalanmış halde ölü bulundu
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Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Selim Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Vural'ın evine giden polis ekipleri, içeri girdi. Ekipler, Vural'ı evinde kafası parçalanmış vaziyette ölü buldu. Evde yapılan incelemelerin ardından Vural'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan köpek ise ekipler tarafından Çorum Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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