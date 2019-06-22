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Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, evinde ölü bulunan Gülümser Ö.'nün (61) vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde darp izlerine rastlandı. Gülümser Ö.'nün ölümüyle ilgili polis tarafından araştırma başlatıldı.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde, Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Gülümser Ö., eşinden boşandıktan sonra, oğlu Mustafa Ö. (34) ve gelini Gülşah Ö. (34) ile oturmaya başladı. Misafirlik için gelen yakınları, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp eve girdiklerinde Gülümser Ö.'nün hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Gülümser Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Gülümser Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerrinde ve başında darp izine rastlandı. İncelemenin ardından Gülümser Ö.'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Polis ekipleri, olayla ilgili Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinini aramaya başladı. İlk olarak gelin Gülşah Ö.'ye telefonla ulaşan ekipler, emniyete çağırdı. Emniyete gelerek ifade veren Gülşah Ö., gece evde olmadığını başka yere gittiğini söylediği öğrenildi. Gülşah Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Ö.'nün aranmaya devam ettiği belirtildi.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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