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  • Evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Atiye ninenin imdadına polisler yetişti
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Evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Atiye ninenin imdadına polisler yetişti

Nevşehir'de gece devriye görevi sırasında bir kişinin ikram ettiği duttan tatmak için duran polis ekipleri, bitişikteki evde rahatsızlanan ve yardım isteyen 85 yaşındaki kadının sesini duyup, hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, yaşlı kadının hastaneye ulaştırılmasını sağlayan polislere teşekkür belgesi verdi.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:35
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Alınan bilgiye göre, Avanos ilçesinde gece saatlerinde devriye gezen polis ekiplerine, Orta Mahalle 300. Sokak'ta bir vatandaş evinin bahçesindeki ağaçtan topladığı duttan ikram etti.

Devriye ekibi, bu sırada bitişikteki evden bir kişinin yardım istediğini duydu.

Eve gelen ekipler, kapalı kapının arkasında Atiye Yurttutan'ın (85) olduğunu tespit etti.

Yaşlı kadın, evde tek başına yaşadığını, rahatsızlanıp kapının arkasına düştüğünü ve kalkamadığını söyledi.

Polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak destek istedi. Kapıyı açamayan ekipler, pencerenin camını kırıp eve girerek, yaşlı kadını ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, yaşlı kadının hastaneye ulaştırılmasını sağlayan polislere teşekkür belgesi verdi.

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