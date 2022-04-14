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  • Evinde uyuşturucu bulundu, savunması şaşkına çevirdi!
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Evinde uyuşturucu bulundu, savunması şaşkına çevirdi!

Adana'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirildi. Hammut ifadesinde, 'Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım' dedi.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:19
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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