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Evinde yalnız yaşayan genç kız ölü bulundu

Antalya'da 19 yaşındaki genç kız, yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Evinde yalnız yaşayan genç kız ölü bulundu
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Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi 1315 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve ailesinin dün geceden bu yana ulaşamadığı Feride Hiranur Demir'e (19) bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi. Kuzeni defalarca kapıyı çalması ve telefonla ulaşamaması üzerine, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, belirtilen adrese olay yerince inceleme ekipleri de sevk edildi. Genç Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak olan Hiranur'un uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

  • antalya
  • muratpaşa mahllesi
  • feride Hiranur demir

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