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Evinden 4 AFAD çadırı çıktı: Gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Evinden 4 AFAD çadırı çıktı: Gözaltına alındı
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Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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