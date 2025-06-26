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Evinden adeta cephanelik çıktı: Sakarya'da silah kaçakçısına operasyon

Sakarya'da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve operasyon düzenlendi. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Evinden adeta cephanelik çıktı: Sakarya'da silah kaçakçısına operasyon
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen F.P. (51) isimli şüphelinin evinde adeta cephanelik bulundu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen F.P. (51) isimli şüphelinin ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet makineli tabanca şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 160 adet boş kovan, 80 adet fişek çekirdeği ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, F.P. hakkında adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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