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Evinden cephane çıktı! El bombası, bomba atar mühimmat, uçaksavar mermisi...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinde 6 el bombası, 2 tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, 6 uçaksavar mermisi ile uyuşturucu ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:31
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Alınan bilgiye göre, Sekili Mahallesi'ndeki evde mühimmat olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

"Torun" isimli arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda kanepenin altına ve yatakların arasına gizlenmiş 6 el bombası, 2 tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, 6 uçaksavar mermisi ve uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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