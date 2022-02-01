İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı
Güncel

Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı

Karabük'te evine gittikleri şahsı ayağından silahla kaçan 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyona saklandıkları sanayide kıskıvrak yakalandı.

IHA1 Şubat 2022 Salı 14:54 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:54
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece 100. Yıl mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. A.İ.T ve S.C isimli şahsılar 100. Yıl mahallesinde oturan T.G'nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra A.İ.T, T.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.T yanında taşıdığı silahla T.G.'yi sağ arka diz altından vurarak arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.G tedavi altına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olayı gerçekleştiren zanlıların peşine düştü. Şahsıların Öğlebeli sanayi sitesinde saklandığını tespit eden ekiplerin operasyonu kapsamında suç aleti silah ve uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ.T. tutuklanarak Karabük T Tipi cezaevine gönderilirken, S.C ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.