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Evine hacze gelen avukatı tabancayla vurarak öldürdü

Kocaeli'de Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

DHA16 Mart 2021 Salı 15:32 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:32
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Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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