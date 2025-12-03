İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Evini satıp parasını sahte polislere verdi! Derin dondurucu detayı pes dedirtti

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adresteki aramalarda, mağdur kişiye ait 85 bin avro derin dondurucunun içerisinde poşete sarılı halde bulundu.

3 Aralık 2025 Çarşamba 10:10
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüphelinin "bir suça karıştığını" söyleyip yönlendirdiği kişi, ikametini sattı.

Satış bedelini 85 bin avroya çeviren kişi, daha sonra adresine gelen şüphelilere paraları teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan kişinin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin O.T. ve S.P. olduğunu belirledi.

PARALAR DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adresteki aramalarda, mağdur kişiye ait 85 bin avro derin dondurucunun içerisinde poşete sarılı halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ekipler dolandırıcılık mağduru kişiye paralarını teslim etti.

