İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8757
  • EURO
    20,0736
  • ALTIN
    1113.75
  • BIST100
    5124.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu
ABONE OL

Kepez İlçesi Habipler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan'ın evinin bahçesinde yanmış şekilde hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

Polis, Gündoğan'ın evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Gündoğan'ın komşusu Neşet Andariman, gazetecilere, "Mahalle halkı tarafından çok sevilen birisiydi. Düğünlerde müzisyenlik yapardı. Çok üzüldük." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.