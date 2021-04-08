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  • Evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu... 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu
Güncel

Evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu... 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:14
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Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynel Abidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Çelik'in kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Köprüsü'ne yakın noktada ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Ekiplerle birlikte yeğeninin aranmasına katılan ve itfaiye personeli olan amca Resul Çelik, Zeynel'in cansız bedenini Murat Nehrin'de buldu.

Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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