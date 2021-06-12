Evinin önünden çalınan araba, parçalanmış halde bulundu

DHA 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:02

İlçenin Beydeğirmeni Mahallesi'nde oturan Murat Yücel, sabah işe gitmek için çıktığında, evinin önünde park halinde bulunan 33 BPR 06 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polise haber veren Yücel, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilinin 2 kişi tarafından çalındığını gördü.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobil, aynı mahallede 4 lastiği sökülmüş, iç aksamları ile motor bölümündeki malzemelerin parçalanarak çalınmış olarak buldu. Otomobilin yanına gelen Murat Yücel, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.