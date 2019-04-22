Evinin yandığını pazar yerinde öğrendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Baki Meriç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, müstakil evin tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

"CANA GELMESİN. BUNA ŞÜKÜR"

Ev sahibi Baki Meriç, pazara gittikleri sırada evinin yandığını gelininden öğrendiğini söyledi.

Geldiklerinde evin tamamen yandığını gördüğünü anlatan Meriç, "150 bin lira zararımız var. Cana gelmesin. Buna şükür" dedi.