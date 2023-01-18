Evladını terör örgütünden kurtaran Ayşegül Biçer'den Mehmet Akar'ın ölümüne ilişkin açıklama

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlatları için oturma eylemi başlatan ailelerin sembol ismi Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar, Pazartesi akşamı saat 21.00 sularında merkez Sur ilçesinde kendini yakmıştı. Aileler konuya ilişkin HDP il binası önünde açıklama yaptı.

Oturma eylemindeki aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, yaşamını yitiren Mehmet Akar'ın ölümünden HDP ve PKK'yı sorumlu tuttu.

Çocukların dağdan indikten sonra psikolojilerinin bozuk olarak indiğini ifade eden Biçer, "Hacire annemizin oğlu vefat etmiştir. Onun sebebi de HDP ve PKK'dır. Yıllardır Kürt halkı HDP ve PKK'nın zulmüne uğruyor. Kürtler 8-9 yıldır HDP ismi ile, daha önce de farklı isimlerle mecliste olan HDP'nin zulmüne uğruyor. Bizim çocukların psikolojisini bozup onları bugünlere getiren HDP ve PKK'dır. Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak 4 yıla yakındır burada mücadele veriyorsak bu sebeplerden dolayıdır. Çocuklarımızı dağdan indirdiğimizde psikolojileri zaten altüsttür. Bunu HDP ve PKK fırsat bilerek çocuklarımızın kanına giriyor. Mehmet Akar'ın kendini yaktığına biz inanmıyoruz ve itibar etmiyoruz. Buradan bir kez daha diyoruz ki; biz, Diyarbakır anne ve babaları olarak PKK ve HDP'ye lanet okuyoruz. Bir annenin yüreğine bir kez daha ateş düştü. Tekrar diyoruz ki Kahrolsun PKK işbirlikçi HDP" dedi.

Kendi oğlunun dağdan geldikten sonra psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Biçer, "Benim çocuğum da 3 yıl 8 ay kandırılarak dağda tutuldu. Evladım dağdan geldiğinde psikolojisi altüst durumdaydı. Oğlumun şuan bile psikolojisi iyi durumda değil. Bu çocukları toparlamak çok zordur. Sebebi ise orada baskı ve zulme uğramasıdır. Kız çocuklarımız orada defalarca tecavüze uğruyor. Buna dur demek için biz anne ve babalar buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle PKK ve siyasi ayağı olan HDP'yi bitirmeden buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.